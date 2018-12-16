حذرت وزارة الصحة مرتادي البحر في ساحل أبين بمحافظة عدن من التصاق أجزاء أحد الكائنات البحرية (يشبه قنديل البحر) في أجساد المواطنين. وقالت الوزارة إن الكائن البحري يسبب الإغماء وضيق في التنفس للمصابين. وأضافت أن عدد الحالات التي وصلت مستشفيات المدينة بلغت نحو ٦٠ حتى الان. فيديو:

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من كائن بحري في ساحل أبين يسبب الإغماء وضيق التنفس.. فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .