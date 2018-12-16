شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مصرفية بصنعاء.. إلى هذا الحد وصل سعر الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي صباح اليوم (اخر تحديث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليكم قائمة بأسعار الصرف صباح اليوم الاحد 16/12/2018حسب مصادر مصرفية بالعاصمة صنعاء

اسعار الشراء

الدولار الامريكي : 525 الريال السعودي : 138 أسعار البيع الدولار الامريكي: 535 الريال السعودي: 140 وسنوافيكم بآخر تحديثات ومستجدات اسعار الصرف طيلة يومنا هذا الاحد16-12-2018

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