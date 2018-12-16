ممارسات حوثية بالحديدة تضرب باتفاقية السويد عرض الحائط

قال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن الميليشيا مستمرة في تنفيذ هجمات على مواقع المقاومة والجيش الوطني في مديريات التحيتا وحيس والدريهمي، واستمرارها في الانتهاكات الحقوقية وممارسة الاعتقالات التعسفية، وكذلك حفر الأنفاق وتخريب البنى التحتية في شوارع مدينة الحديدة دون مبالاة، بما تقوم به ضاربة عرض الحائط باتفاقية السويد.

وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان"، إقدام الميليشيا على رش العربات العسكرية بألوان مشابهة لألوان الدوريات العسكرية الحكومية.

وقال سكان لـ«البيان»: إن ميليشيا الحوثي واصلت إغلاق الشوارع مستخدمة حاويات البضائع، التي يتم تعبئتها بالتراب، كما واصلت استحداث الحواجز الترابية والمتاريس في أحياء المدينة، مثيرة بذلك مخاوف السكان من إفشالها اتفاق السلام.

وطبقاً لما ذكره السكان فإن الميليشيا مستمرة في تنفيذ حملة الاعتقالات بحق المدنيين بتهمة التعاون مع الشرعية والتحالف، حيث اعتقلت المحامي جميل القدسي واثنين من مرافقيه من حي 7 يوليو، كما واصلت إطلاق القذائف نحو مواقع قوات الشرعية في محيط حي 7 يوليو وفِي اتجاه منطقة كيلو 16 المدخل الشرقي والأساسي لمدينة وميناء الحديدة.

وقال السكان إن الميليشيا ألزمت مسلحيها بارتداء اللباس الرسمي لقوات الشرطة، كما قامت بطلاء سيارات قواتها بألوان قوات الشرطة في مسعى للتحايل على بنود اتفاق السلام، الذي يلزمها بالانسحاب من المدينة والميناء والموانئ التابعة لها. ووفقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا واصلت استهداف التجمعات السكنية في مناطق جنوب مدينة الحديدة، وبالذات في مديرية التحيتا والطريق الرئيس الذي يربط بين المديرية والطريق البحري.