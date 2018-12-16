انفوجراف.. مساعدات الهلال الإماراتي في الساحل الغربي خلال عام 2018

ينشر "الخليج 365"، انفوجراف يظهر، مساعدات الهلال الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي خلال عام 2018. ويوضح الانفوجراف، إطلاق خطة متكاملة لإعادة إعمار الساحل الغربي بتكلفة 107 ملايين و100 ألف درهم، وتضمنت المشاريع إعادة تأهيل الطريق الساحلي الدولي بطول 143 كم. كما أفاد الانفوجراف، بصيانة 43 مدرسة وتأهيل 13 عيادة طبية ومراكز الأمومة والطفولة، وتوفير خدمات الكهرباء بالطاقة الشمسية لآلاف المنازل وحفر 58 بئراً بمضخاتها. كما ضمت تأهيل 9 مراس للصيد وإنشاء سوق لبيع الأسماك، وإنشاء مشاريع انتاجية صغيرة لدعم أسر الشهداء والأسر المتعففة والضعيفة تتضمن 24 مخبزاً، ويستفيد من انتاجها 4 ملايين و320 ألف شخص وتأهيل 50 مزرعة، وتعزيز قطاع الكهرباء وإنارة الطرق الرئيسية بالطاقة الشمسية. وشملت المساعدات تنفيذ 29 مبادرة في مجال المشاريع الانتاجية الصغيرة وتمليكها لأسر الشهداء وتوفير 10 سيارات لمراكز ذوي الهمم.

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