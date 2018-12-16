أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بصنعاء اليوم الأحد

رصد مراسل "اليمن" العربي" أسعار أبرز أصناف الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، 16 كانون الأول، 2018.
و فيما يلي أسعار أهم عدد من أصناف الخضروات و الفواكه و اللحوم و الأسماك في صنعاء:
الطماطم 450 ريالا
البصل 300 ريال
الكوسة 400 ریال
البطاطس 300 ريال
الموز 350 ريالا
البرتقال 250 ريالا
التفاح بلدي 800 ريال
التفاح خارجي 1200 ريال
البطيخ 300 ريال
الشمام 300 ريال
الفرولة 1500 ريال
اللحم الغنمي 4500 ريالا للكيلو الواحد
اللحم بقري 4000 ريال
الدقة بقري 4000 ريال
الديرك 3500 ريال
الجحش 3000 ريال
الثمد 2000 ريال
القد 3500 ريال
السخلة 4000 ريال
الجمبري 4000 ريال
التونة 3000 ريال
عنبرية 3000 ريال
البياض 1300 ريال
هامور 1500ريال
باغة 800 ريال
السلمون 3000 ريال
الغويزي 3000
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