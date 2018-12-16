انفوجراف.. من هو خالد اليماني رئيس الوفد اليمني في مشاورات السويد؟

كشف انفوجراف "لليمن العربي" عن شخصية رئيس الوفد اليمني في مشاورات السويد آلا وهو خالد اليماني وزير الخارجية.

وأوضح الانفوجراف بأن اليماني دبلوماسي يمني ولد في عدن 2 مايو 1960م.

عُيِّن وزيراً للخارجية منذ 23 مايو 2018، وعين في 23 ديسمبر 2014 مندوباً دائماً للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة ، وبين 2013 - 2014 عمل نائباً للمندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف بأنه في الفترة من يناير وحتى يونيو 2013 عمل رئيساً لدائرة مكتب وزير الخارجية،ة كما أشرف على المفاوضات المتصلة بمؤتمر المراجعة للأهداف الإنمائية الألفية 2010

وفي الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2009 عمل نائباً لمدير مكتب وزير الخارجية، كما عمل نائباً لسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المتحدة من يوليو 2005 وحتى يونيو 2009.

وكان مسؤولاً عن العلاقات اليمنية مع دول الأمريكتين، كما عمل مسؤولاً سياسياً واعلامياً في السفارة اليمنية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل مسؤولاً سياسياً وإعلامياً في سفارة الجمهورية اليمنية في ماليزيا.

كما عمل مسؤولاً عن ملف أفريقيا بالخارجية من يناير 1995 وحتى نوفمبر 1998