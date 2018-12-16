شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقتحمون منزل خائن الشرعية والثورة والجمهورية الذي سلم معسكرات الحرس الجمهوري لهم وشاركهم في الإنقلاب (الأسم + الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقتحمت مليشيات الحوثي الإنقلابية، قبل قليل منزل واحد من أبرز خونة الشرعية الدستورية والثورة والجمهورية والوحدة والحرية والشرف العسكري، بحجة إستعادة الأموال والسيارات التي صرفها له الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بداية تنفيذ مخطط الإنقلاب في عام 2014 . وقالت مصادر مطلعة لـ"المنارة نت " أن مليشيات الحوثي ، فرضت طوقا أمنيا على منزل اللواء علي بن علي الجائفي قائد "قوات الحرس الجمهوري" (قوات الإحتياط ) قبل أن تقوم بإقتحامه وإرعاب الأطفال والنساء، وتفتيش كافة غرف المنزل ونهب ما وجدوته فيها من أموال ومجوهرات. . بالإضافة إلى سيارتين أخذتها المليشيات من حوش المنزل. وأضافت المصادر بأن مليشيات الحوثي، قامت قبل ساعات من إقتحام ونهب منزل خائن الشرعية والثورة والجمهورية والوحدة والحرية والشرف العسكري، "الجائفي " بإقتحام منزل شقيقه الخائن العميد خالد علي الجائفي، ونهبت منه أموال وسيارة. وأشارت المصادر في سياق تصريحها لـ"المنارة نت " إلى أن مليشيات الحوثي، أقتحمت ونهبت المنزلين بحجة إستعادة الأموال والسيارات التي صرفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للواء الجائفي وشقيقه، من الخزينة العامة. يذكر أن اللواء علي بن علي الجائفي، الذي عينه الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائداً لقوات الإحتياط -الحرس الجمهوري سابقا- كان من ضمن القيادات العسكرية التي خانت الوطن وشرعيته الدستورية والشرف العسكري ، وشاركت في الإنقلاب ، ولقت مصرعها في قصف لطيران تحالف دعم الشرعية، على الصالة المغلقة بصنعاء قبل نحو عامين .

