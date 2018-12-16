شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صنعاء يفاجئ الجميع ويوجه دعوة عاجلة لأحمد علي عبدالله صالح "تموضع جديد في جبهة الحوثي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت قيادة حزب المؤتمر الشعبي، في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الذراع الإيرانية في اليمن، دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب للانعقاد في أقرب وقت.

وعقدت اللجنة العامة اجتماعاً، أول من أمس (الخميس)، وكلفت صادق أمين أبو راس، والأمانة العامة بالإعداد والتحضير لانعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية.

وخلص اجتماع قيادات المؤتمر في صنعاء، إلى مواقف متقاطعة، مع موقف النسبة الأبرز من القاعدة الجماهيرية للحزب، بما فيها أنصار المؤتمر في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وعكست المواقف المعلنة إلى جانب الصيغة المستخدمة في خبر تغطية الاجتماع، إشارات صريحة إلى أن مؤتمر صنعاء يواصل التموضع حليفاً لجماعة الحوثيين، رغم قرار فض الشراكة الذي اتخذه رئيس الحزب والأمين العام الشهيدان علي عبدالله صالح، وعارف عوض الزوكا في ديسمبر 2017م.

وذكر موقع "المؤتمر نت"، الناطق بلسان مؤتمر صنعاء، أن اللجنة العامة جددت ما أسمته الموقف "الموقف المقاوم للعدوان والحصار"، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على التحالف بقيادة السعودية.

وأضاف، إن اللجنة العامة جددت دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى رفع وإلغاء العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبدالله صالح، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات فرضت بناءً على مواقف سياسية ومعلومات مضللة وكيدية.