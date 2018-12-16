شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. انشقاق قيادي حوثي بصنعاء وأثناء محاولة فراره الى السعودية كانت المفاجأة الصادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اغتالت مليشيا الحوثي مطلع الاسبوع المنصرم أحد عناصرها بعد انشقاقه من صفوفها وعزمه الرحيل إلى المملكة العربية السعودية للعمل.

وأكدت المصادر أن المليشيات اغتالت خطيب جامع المصطفى في منطقة بيت بوس بصنعاء، بعد أن بدأت بالتضييق عليه ومحاصرته، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الانشقاق والهروب إلى المملكة بغرض العمل، إلا أن المليشيات فاجأته وهو في الطريق بإطلاق النار عليه حتى أردوه قتيلا.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي تقوم بالتخلص من كل من يخرج عن صفها أولا بأول، وبحسب مراقبون، فإنها تقوم بذلك من أجل إخافة أتباعها من اتخاذ قرارات مماثلة.

وتشهد صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية تصدعات وانشقاقات بين الفينة والأخرى على مستوى القيادات المدنية والعسكرية، خصوصاً ممن انخدعوا بشعاراتها البراقة ولا ينتمون إليها عقائدياً.