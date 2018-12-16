شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. انقطاع تام للشريان الوحيد بين تعز وعدن وهذه الأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تسببت إحدى الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية بقطع الشريان الوحيد الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية" إن المئات من الشاحنات والقاطرات وسيارات نقل المسافرين توقفت في طريق هيجة العبد الرابط بين محافظتي تعز وعدن بسبب تعطّل إحدى الناقلات في الطريق.

وأضافت المصادر أن المئات من المركبات المحملة بالمواد الغذائية والمسافرين ما تزال متوقفة في منطقة هيجة العبد بعد تعطل ناقلة كبيرة في مكان ضيق في الطريق تسبب بأغلاقها نهائيا.

وأوضحت المصادر أن وعورة الطريق في هجية العبد ضاعفت من معاناة السائقين والمسافرين، على حد سواء بسبب خطورة الطريق والمرتفعات الجبلية وضيق الخط المخصص للسيارات وتسبب ذلك في توقف حركة السير بين الحين والآخر".

ويعتبر طريق هيجة العبد جنوب تعز، المنفذ المفتوح الوحيد الذي يربط بين عدن وتعز، وتدخل عبره المواد الغذائية والإغاثية، بعد أن قطع الحوثيون الطريق الرئيسي في منطقة الحوبان، شرق المدينة وتسببت الحرب والحصار الناتج بتقييد حركة سير المركبات من وإلى المدينة .

يأتي هذا في الوقت الذي تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية منذ ما يقارب الأربع سنوات استكمال حصار تعز وقطع المنفذ الوحيد الذي يربط تعز بمحافظة عدن وبسط سيطرتها على مديرية المقاطرة وطريق هيجة العبد الا انها تفشل مع كل محاولة.