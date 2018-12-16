شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والسعودي يحققان رقم قياسي اليوم .. مقارنة بين سعر البنك المركزي واشهر محلات الصرافة «شاهد اسماء المصارف واسعار الصرف فيها» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاسعار من عدده مصادر مساء اليوم السبت.



الريال السعودي (شراء)

شركه الكريمي 129

شركه النعمان 130

البنك المركزي 117

اغلب الصرافين 130 - 135



البيع 135 - 137



الدولار الامريكي(شراء)

شركه الكريمي 490

شركه النعمان 495

البنك المركزي 440

اغلب الصرافين 490 - 500



البيع 510 - 515

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والسعودي يحققان رقم قياسي اليوم .. مقارنة بين سعر البنك المركزي واشهر محلات الصرافة «شاهد اسماء المصارف واسعار الصرف فيها» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .