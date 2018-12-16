شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والسعودي يحققان رقم قياسي اليوم .. مقارنة بين سعر البنك المركزي واشهر محلات الصرافة «شاهد اسماء المصارف واسعار الصرف فيها» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الاسعار من عدده مصادر مساء اليوم السبت.
الريال السعودي (شراء)
شركه الكريمي 129
شركه النعمان 130
البنك المركزي 117
اغلب الصرافين 130 - 135
البيع 135 - 137
الدولار الامريكي(شراء)
شركه الكريمي 490
شركه النعمان 495
البنك المركزي 440
اغلب الصرافين 490 - 500
البيع 510 - 515
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والسعودي يحققان رقم قياسي اليوم .. مقارنة بين سعر البنك المركزي واشهر محلات الصرافة «شاهد اسماء المصارف واسعار الصرف فيها» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .