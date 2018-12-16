شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن انفراجة وبشرى سارة لجميع المواطنين.. هذا ما سيحدث بعد ساعات قليلة من الأن..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة النفط اليمنية، أنه اعتباراً من صباح يوم اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر / 2018م، سيتم تطبيق التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية، في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات التي يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإن سيتم بيع الدبة البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 7900 ريال، بسعر 395 ريال للتر الواحد، فيما سيتم بيع مادة الديزل بمبلغ 8900 ريال، لكل 20 لتر، بسعر 445 ريال للتر الواحد.

وأشار البيان إلى الجهود التي بذلتها العديد من الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ومعها شركة النفط خلال الأسبوعين الماضيين بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات إلى مكتب الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بحجز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة ، والتي أثمرت عن دخول سفينتين من إجمالي سبع سسفن لاتزال محتجزة لدى التحالف .

وجددت الشركة التأكيد على إلتزامها بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وتخفيضها إلى أقل حد ممكن، في حال استمر دخول السفن النفطية التي منع التحالف دخولها إلى ميناء الحديدة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة من أي محطة على أرقام غرفة العمليات المشتركة (836552/01) أو (836553/01).

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن انفراجة وبشرى سارة لجميع المواطنين.. هذا ما سيحدث بعد ساعات قليلة من الأن..!! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .