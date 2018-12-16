شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قطر تنشر قوات عسكرية ضخمة في الدوحة استعدادا لمفاجأة الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن حشودًا عسكرية من القوات البرية والبحرية والجوية في الجيش القطري تستعد "بتشكيلات ضخمة" لمفاجأة منتظرة بعد أيام.

ونقلت الوكالة عن ضباط قطريين إن القوات المسلحة القطرية بفروعها المختلفة أكملت استعداداتها كافة لـ"المسير الوطني" على كورنيش الدوحة مساء الثلاثاء المقبل، الثامن عشر من ديسمبر الجاري، الذي يصادف اليوم الوطني للدولة.

وأوضح النقيب عبد العزيز محمد البوعينين، من قوات الدفاع الجوي الأميري، أن قوات الدفاع الجوي شكلت لجنة مختصة لعمل الترتيبات للمشاركة في المسير الوطني والتنسيق مع بقية القوات ومع اللجنة المسؤولة.

وقال المقدم الركن راشد صالح الهاجري من القوات البرية إن أرتالا من الدبابات الجديدة التي انضمت إلى العمل ستشارك في المسير الوطني مع مجموعة من المدافع الجديدة ومنظومات الاستطلاع الجديدة بجانب الأفراد، كما ستشارك في المسير كتيبة عبد الله بن جاسم التي تم تشكيلها حديثا.

ولفت إلى أن القوات البرية لديها الكثير من الفعاليات باليوم الوطني ستقوم بتنفيذها في جميع معسكرات القوات البرية.

وقال النقيب طيار عبد العزيز محمد التميمي، إن القوات الجوية الأميرية "أعدت مفاجآت سيتم الكشف عنها في اليوم الوطني".