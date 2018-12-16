شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتي : ايران من هزمت في اليمن وليس الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الصحفي الكويتي المعروف ، أحمد الجارالله، اليوم، أن دول التحالف العربي، هزمت إيران وليس الحوثيين، في إشارة منه إلى مشاورات السويد.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الجيش اليمني ومعه دول التحالف هزموا إيران وليس الحوثيين إيران هي المهزومه وهزيمتها هنا بعد أربع سنوات من القتال لقد رمت إيران بثقلها وثقل أعوانها في محاوله للعبور إلي شبهه الجزيره العربيه وقد أفشلها سلاح الجيش اليمني وسلاح التحالف الخليجي العربي… إيران هزمت