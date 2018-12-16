شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أسباب تحسن الريال اليمني بعد كبوة هبوط مفاجئة خلال الفترة الماضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد الريال اليمني في هذه الفترة تحسناً ملحوظاً في أسعار الصرف مقابل العملات الاجنبية، كاسراً فترة من الهبوط البطيء والمستمر والذي استمر لأكثر من اسبوعين، كان قد وصل فيها الريال لذورة هبوطه عند حاجر 540 ريال مقابل الدولار الواحد.

ورصد (المشهد اليمني) أهم أسباب الانخفاض الرئيسية ومنها:

1- إنعدام السيولة من الريال اليمني ، فغالبية الصرافين يشترون العملة بشرط سداد اليمني في الشبكات وليس نقداً.

2- زيادة العرض من العملات الأجنبية خصوصاً من بعض كبار شركات الصرافة.

3- قيام البنوك التجارية ببيع عملات أجنبية لكبار شركات الصرافة لتوفير سيولة بالريال اليمني ، وهذا سيؤدي إلى زيادة العرض من العملات الأجنبية وانعدام السيولة بالريال اليمني.

4- إنعدام الطلبات الحقيقية للعملات الأجنبية وأغلب الطلبات متداولة بين الصرافين وبين تجار وصرافين مضاربين وليست لأغراض تجارية ، أما كبار التجار فيتم تنفيذ احتياجاتهم عن طريق الاعتمادات من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث في الأيام القادمة فيما يخص قيمة العملة الوطنية، لكن المؤشرات توحي بأنها ستتغير ارتفاعا أو انخفاضاً ضمن مدى معين، بالاعتماد على العرض والطلب في السوق، ويبقى دور البنك المركزي رئيسي في بقاء العملة مستقرة نسبياً ولا تتأثر بعمليات المضاربة من قبل بعض الصرافين.