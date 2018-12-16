شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو متداول بصورة كبيرة.. شاهد شابه فاتنه من السويد وهي تأكل الشمة "البردقان" على طريقة مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على صفحات التواصل الإجتماعي، فيديو لفتاة جميلة من السويد، وهي تمضغ الشمة المعروفه أيضاً بالبردقان المنتشره بين عناصر جماعة الحوثي الإنقلابية.
شاهد فيديو شابه فاتنه من السويد والشمة:
مقطع الفيديو المتداول ، يحمل عنوان ساخر "خلاصة نتائج محادثات السويد - الاستاذة بردقانة السوداء"، يتزامن نشره مع انتهاء الخميس الماضي المشاورات اليمنية التي عقدت بالسويد.
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