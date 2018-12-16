شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية عقب المشاورات.. معارك دامية بالحديدة وسط غياب طيران التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ندلع قتال عنيف جنوب مدينة الحديدة (غربي اليمن) اليوم السبت، بين القوات الحكومية والحوثيين للمرة الثانية، منذ توقيع اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية الخميس الماضي.

مصاد محلية قالت إن القتال اندلع بعد هجوم عنيف شنه الحوثيون على مواقع لقوات لواء الزرانيق في القوات الحكومية، واستمر لأكثر من 6 ساعات حاول الحوثيون خلالها فك الحصار عن احدى المجموعات التابعة لهم.

وأشارت إلى أن الحوثيين استخدموا المدفعية الثقيلة والدبابات في الهجوم.

وأوضحت إن الهجوم توقف إثر المقاومة العنيفة من قوات الزرانيق، التي لم تسمح بتقدم الحوثيين، الذين حاولوا استغلال توقف تحليق مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية استجابة لاتفاق السويد.

وأفادت بأن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.