شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يقتل والده في عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر خاص من العاصمة المؤقته عدن ان شابا اقدم على قتل والده بعدن قبل قليل .
وبحسب المصدر فقد أطلق الشاب الرصاص الحي على والده في حي السكنية شرقي مديرية المنصورة مما أدى إلى إصابته بعدة طلقات .
واسعف الوالد إلى إحدى مشافي عدن إلا أنه فارق الحياة لاحقا .
ورجح المصدر أن يعود ذلك لخلاف أسري دون معرفة تفاصيل
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