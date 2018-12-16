شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يقتل والده في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر خاص من العاصمة المؤقته عدن ان شابا اقدم على قتل والده بعدن قبل قليل .

وبحسب المصدر فقد أطلق الشاب الرصاص الحي على والده في حي السكنية شرقي مديرية المنصورة مما أدى إلى إصابته بعدة طلقات .

واسعف الوالد إلى إحدى مشافي عدن إلا أنه فارق الحياة لاحقا .

ورجح المصدر أن يعود ذلك لخلاف أسري دون معرفة تفاصيل

