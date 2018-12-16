شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات اليمنية ليوم غد الاحد 16 ديسمبر 2018م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية لـ يوم الأحد 16 ديسمبر 2018م : ◾رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 07:00 صباحا. ◾رقم الرحله : 632. خط الرحله : عدن- الخرطوم. الاقلاع : 08:00 صباحا. الوصول : 09:00 صباحا. ◾رقم الرحله 633. خط الرحله : الخرطوم- عدن الاقلاع : 10:00 صباحا. (توقيت الخرطوم). الوصول: 13:00 ظهرا. ◾رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 14:00 ظهرا. الوصول : 16:30 مساء. ◾رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 07:00 صباحا. الوصول: 09:45 صباحا. ◾رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 10:45 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول : 15:15 عصرا. ◾رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 16:00 مساء . الوصول : 18:30 مساء.

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