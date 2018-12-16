شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يفقد الذراع العسكري الأيمن له في هذه المنطقة (الاسم والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ان استشهاد البطل العقيدحسين ابو حوريه متأثرا بجراحه التي اصيب بها في معركة تحرير الحديده.



يذكر ان العقيد حسين قائد مكافحة الارهاب في عدن سابقا احد بطال انتفاضة ديسمبر ومن اول الملتحقين بحراس الجمهوريه شارك في تطهير مفرق البرح ومعسكر خالد والجاح واخيرا معركة تطهير مستشفى ?? مايو. ويعتبر الذراع الأيمن للعميد طارق محمد عبدالله صالح قائد حراس الجمهورية التي تشارك في تحرير جبهة الساحل الغربي.

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