مليشيا الحوثي تنهب ميناء الحديدة قبل قبولهم بالاتفاقيات الاخيرة "تفاصيل"

كشفت مصادر في ميناء الحديدة، اليوم السبت، أن المليشيات الحوثية قامت بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين. كما نهبت مواد غذائية وسيارات ومستلزمات، وغيرها من المواد التي كانت في طريقها للشحن عبر الميناء. وذكرت المصادر أن مدينة الحديدة شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عمليات نهب منظمة للمؤسسات الحكومية، حيث أقدمت المليشيات على استبدال الزي الشعبي لعناصرها بأزياء عسكرية، كما قامت بإخفاء عرباتها العسكرية واستبدالها بأخرى تابعة للشرطة العسكرية بغرض التمويه. وتأتي عمليات السرقة هذه بعد يومين على توقيع اتفاق بين وفد الحكومة والحوثيين في السويد، يقضي بوقف اطلاق النار، وانسحاب المليشيات من المدينة ومينائها، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات إلى تعز، التي تحاصرها مليشيات الحوثي منذ سنوات، فضلاً عن اعلان الاتفاق على تبادل آلاف المعتقلين والمخطوفين.