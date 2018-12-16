باتريوت التحالف يسقط 8 صواريخ حديثة للحوثيين بالحديدة

تصدت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي لصواريخ باليستية أطلقتها ميلشيا الحوثي الانقلابية على مواقع وتجمعات تابعة لقوات الجيش الوطني بالحديدة. وقالت مصادر عسكرية إن منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي اسقطت 8 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من مدينة الحديدة والمسعودي في بيت الفقيه على مواقع متفرققة للجيش الوطني في ذات المحافظة”. وأضافت المصادر” أن مقاتلات التحالف العربي بعد رصدها لمواضع الإطلاق دمرت منصات الإطلاق في قرى مديرية بيت الفقيه”.

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