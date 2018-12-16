الجيش يواصل تقدمة في حيران ويسيطر على قرى ومواقع جديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، من تحرير مناطق جديدة كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية شرقي مديرية حيران بمحافظة حجة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة : إن قوات الجيش حررت قرى العوجاء والمقطاعة ومزارع الخميسي وعدد من المزارع شرقي مديرية حيران، بعد معارك عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، من ضمن الأسلحة التي نهبتها المليشيات الانقلابية من معسكرات الجيش.

ولفت المصدر إلى أن انتصارات الجيش الوطني جاءت بعد تحشيدات وتحركات وتعزيزات دفعت بها مليشيات الحوثي الانقلابية إلى جبهات محافظة حجة خلال اليومين الماضيين.