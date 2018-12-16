مقتل قيادي حوثي وإصابة 3 شمال مدينة تعز

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، بمصرع قيادي حوثي وإصابة اثنين آخرين، بنيران القوات الحكومية، شمال المدينة، كما جرح حوثي آخر شرقها.

وأوضحت مصادر أن قيادياً ميدانياً في صفوف المليشيات الحوثية لقي مصرعه وأصيب عنصران آخران، بنيران الجيش في منطقة الحوجلة، أسفل سوق عصيفرة، شمالي المدينة.

وفي شرق المدينة، أصيب حوثي جراء استهداف مدفعية الجيش عربة إمداد، تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، ما أدى إلى إعطابها وجرح سائقها، في شارع فرزة صنعاء، جوار القصر الجمهوري.