الجيش الوطني يحرر موقعًا جديدة في حجة

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مواقعًا جديدة في مديرية حيران بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن، ودحرت مليشيا الحوثي الانقلابية منها.

وذكر موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش أن قوات الجيش الوطني، شنت فجر اليوم، هجومًا مباغتًا على مواقع تمركز المليشيا في منطقة العوجاء شرقي مديرية حيران، حررت على أثره المنطقة وعددًا من المزارع القريبة منها.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها. واستعادت قوات الجيش خلال الهجوم، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والذخيرة المتنوعة، التي خلفتها المليشيا.