خسائر فادحة للمليشيات في تجدد المواجهات بمدينة دمت

قتل وجرح أكثر من 8 من مليشيا الحوثي الانقلابية في تجدد مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الوطني جنوب مدينة دمت بمحافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري" إن مواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت منتصف مساء أمس، عقب قيام المليشيات الانقلابية بشن هجوم على مواقع الجيش الوطني في منطقة الحقب وبيت اليزيدي.

المواجهات التي استمرت لعدة ساعات متواصلة، وفقاً للمصدر، تكبدت خلالها عناصر الحوثي خسائر في الأرواح والمعدات.

وتحاول المليشيات الإنقلابية استغلال التهدئة والهدنة الانسانية التي دعت لها الأمم المتحدة بالتزامن مع مفاوضات السويد، في التحشيد ونقل التعزيزات العسكرية من جبهة إلى أخرى، ومنها جبهة دمت.