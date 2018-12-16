شكرا لقرائتكم خبر عن ”Huawei” تطلق هاتفا بكاميرا 48 ميغابيكسل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة “Huawei” عزمها إطلاق هواتف جديدة بتقنيات فريدة وكاميرات فائقة، ستجعل هاتفها أحد أهم الأجهزة في الأسواق العالمية.

وخلال مؤتمر “H Queen’s” الأخير الذي عقد في هونغ كونغ، أكدت الشركة أن هاتف “View 20” القادم سيأتي بكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه والتقريب الانتقائي للجسام في الصورة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 22 ميغابيكسل، وخصائص مماثلة.

أما الميزة الأخرى التي ستظهر في هواتف الشركة، فهي “Magic Turbo” التي ستسمح للهاتف باستقبال إشارات الإنترنت من شبكات “4G” و”Wi-Fi” بنفس الوقت، ما سيسرع من عملية استقبال وإرسال البيانات بشكل كبير.

كما ستأتي شاشات هواتف “Huawei” القادمة بثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية في الجهة اليسارية العليا، ما سيسمح بإظهار الصورة على كامل مساحة الشاشة، باستثناء البقعة الصغيرة فوق الكاميرا.