شكرا لقرائتكم خبر عن «علي محسن الأحمر» يُهاتف قائد عسكري رفيع والأخير يؤكد جاهزية الوحدات ومنتسبيها لتنفيذ المهام الموكلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مساء يوم السبت 15 ديسمبر 2018م اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح للوقوف على الأوضاع العسكرية في جبهات القتال وتثبيت الأمن في المناطق التي تم تحريرها في محافظة حجة.

واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى موجز عن التطورات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال وما يسطرونه من ملاحم خالدة بدعم الأشقاء في التحالف في سبيل تحرير اليمن وإفشال المشروع الإيراني، ناقلاً تحيات وتهاني فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالانتصارات التي تتحقق في جبهات المنطقة.

وأشاد نائب الرئيس بالمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش وما يقدمونه من تضحيات وصمود أسطوري، مجدداً الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانبه عبر قائد المنطقة العسكرية الخامسة عن شكره وتقديره لإهتمام القيادة السياسية، مؤكداً جاهزية الوحدات ومنتسبيها الأبطال لتنفيذ المهام الموكلة إليهم والعمل بجد وإخلاص وثبات.