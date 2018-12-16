شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا لدى اليمن يكشف عن خطة سحب المسلحين من الحديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السفير الروسي لدى اليمن” فلاديمير ديدوشكين”، تفاصيل جديدة تتعلق بتنفيذ اتفاق السويد حول إخلاء مدينة الحديدة من المسلحين.

وأوضح ديدوشكين، في حديث إلى وكالة “نوفوستي” الروسية، أن خطة سحب القوات من الحديدة تقضي بإنشاء منطقة عازلة بين الأطراف المتحاربة عرضها نحو كيلومتر واحد.

وتابع: “من المقرر سحب قوات الطرفين بالكامل من المدينة ومينائها في غضون 45 يوماً، وذلك تحت رقابة لجنة خاصة سيتم إنشاؤها، وهي تضم ممثلين عن الأمم المتحدة والأطراف اليمنية”.

ولفت ديدوشكين إلى أن الاتفاق بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين سيطبق أواخر يناير القادم، مؤكدا أن وفدا الحكومة الشرعية والحوثيين اتفقا على مراحل عملية التبادل وأماكن تنفيذها، فضلا عن المسائل اللوجستية.

وأشار إلى أن المباحثات التي جرت بين الأطراف اليمنية في السويد واختتمت يوم الخميس، كانت صعبة إلا أنها أفضت عن نتائج إيجابية.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي إلى اليمن ماترن غريفيث إن انسحاب المسلحين من ميناء الحديدة يمثل الخطوة الأولى لحل الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

وأشار خلال إحاطته مجلس الأمن بشأن اتفاقات السويد، إلى أن الأطراف في اليمن أبلغوه موافقتهم على تولي الأمم المتحدة مراقبة ميناء الحديدة.

من جهته، قال مدير مكتب الرئيس اليمني عبدالله العليمي إن اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة يؤدي في محصلته إلى خروج الحوثيين من المدينة وتسلم مسئولية الأمن وإدارة المؤسسات بشكل كامل للسلطة الشرعية.

والخميس، انتهت جولة المشاورات بين الأطراف في اليمن بالعاصمة السويدية ستوكهولم، باتفاق حول الوضع في الحُديدة، وتفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في تعز، وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.

ومن المتوقع أن يعقد ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيين جولة أخرى من المفوضات نهاية يناير/ كانون الثاني، تخصص لمناقشة أطر التفاوض السياسي.