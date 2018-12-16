شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي من الحراك الجنوبي :إعلاميو الحراك ممنوعون من الظهور على القنوات السعـودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي المؤيد للحراك الجنوبي ياسر اليافعي أن الإعلاميين الجنوبيين ممنوعين من الظهور على القنوات السعودية منذ عدة أعوام.

وكتب اليافعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – الاعلام السعودي ومنذ اكثر من عامين عمل قائمة حظر على كل الاعلاميين الجنوبيين في الداخل من الظهور على قنواته بموجب كشف قدم له من وزير الاعلام معمر الارياني واعلام الرئاسة التابع لجلال هادي .

واضاف علماً ان هؤلاء الاعلاميين هم من وقف مع هادي عندما هرب من صنعاء، واثناء الحرب، وبعد الحرب عندما كانت عدن ملتهبة وكانوا يظهرون وبشكل يومي على هذه القنوات ويعرضون حياتهم للخطر ومنهم المصور ومنهم المحلل ومنهم المراسل واكثرهم لم يستلموا حقوقهم حتى الان من هذه القنوات .

ونصح اليافعي في ختام التدوينة كاتبا نصيحة للأخوة في السعودية اصلحوا اعلامكم بما يتواكب مع المرحلة بدل الاعتماد على توصيات الفاشلين الذين لا يهمهم الا مصلحتهم .

من جهة اخرى قال مراقبون ان خطوات المملكة العربية السعودية هي رسائل للحراك الجنوبي بان عليهم احترام الدولة الواحدة