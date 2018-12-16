شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يقدم بلاغ إلى الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رداً على تهديدات القيادي الحوثي “محمد البخيتي” للتحالف العربي، قدم وزير الإعلام التابع للحكومة اليمنية “معمر الإرياني” بلاغ إلى الأمم المتحدة، جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة “تويتر”.

وأشار الإرياني أن مسلحي الحوثي بدلا من المضي في تنفيذ التزاماتها في اتفاق السويد والإنسحاب من الحديدة وموانئها، فإن مليشيا الحوثي تواصل تصعيدها العسكري، ويطلق قياداتها التهديدات باستخدام اسلحة بيولوجية ضد الشعب اليمني ودول تحالف دعم الشرعية، حسب قوله.

وكان القيادي في مليشيا الحوثي محمد البخيتي، هدد بالحرب على الرياض وأبوظبي، وإسقاطهما عسكريا، وذلك في معرض رد على تصريحات للسفير السعودي محمد آل جابر.

وقال البخيتي في منشور له : قسما بالذي رفع السماء بلا عمد إننا سنتجول في شوارع الرياض وابوظبي وشوارع القدس فاتحين .

جاء ذلك في رد على تغريدة للسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر قال فيها ان مليشيات الحوثي وافقت على الاتفاق بعد الضغط العسكري .

وكان وفد الحكومة اليمنية ووفد مليشيات الحوثي قد وقعا اتفاق للسلام بين الطرفين في محافظة الحديدة كما اتفقا حول اطلاق سراح الأسرى فيما أكد الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة .