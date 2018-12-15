تعز تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من افراد الامن العام مستجدين

الخليج 365 - تعز

أقيم صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الثانية من افراد الامن العام في مبنى إدارة شرطة السير في محافظة تعز.

وحسب بيان الشرطة، اطلع الخليج 365 على نسخة منه، بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ووقف الجميع يرددون النشيد الوطني بمعنويات عالية وفي ظل أجواء حماسية تعم المكان.

وفي اثناء الاحتفال ألقى مدير عام شرطة محافظة تعز العميد / منصور الاكحلي كلمة شكر فيها كل من ساهم في انجاح هذه الدوره مشيرا الى ان تخرج الدفعه الثانية "دفعة اعادة الحياة يعد واحدا من الانجازات الكبيرة والمتعددة التي تحققها ادارة عام شرطة محافظة تعز.

وفي الكلمة استعرض العميد / منصور الاكحلي ايضا جملة من الانجازات التي حققتها ادارة عام شرطة محافظة تعز خلال عام والتي ياتي على راسها تدريب وتخريج العديد من الدفع وكذالك ترميم مبنى ادارة عام شرطة تعز ومباشرة العمل فيه بالاضافه الى ترميم العديد من المباني الاخرى.

بالاضافة الى القبض على عدد من خلايا الاغتيالات والمطلوبين امنيا وغيرها من الانجازات الكبيره والعديدة التي حققتها ادارة عام شرطة محافظة تعز.

كما القى العميد /عبدالكريم الصبري .وكيل المحافظه لشؤون الدفاع والامن كلمة اشاد فيها بالدور الذي تقدمه ادارة عام شرطة تعز. كماعبر عن شكره للقيادة العسكرية العليا في الجمهورية على الجهود التي تبذلها في دعم المحافظة.

هذا وقد قام افراد الامن في الدفعة الثانية بتقديم عروضا عسكرية واخرى قتالية في حفل تخرجهم ابدو من خلالها جاهزيتهم الكاملة واستعدادهم التام للقيام بواجبهم في حفظ الامن والاستقرار في المحافظة.

وفي ختام الحفل تم تكريم المتميزين في الدورة بشهائد تقديرية

حظر الاحتفال العديد من القيادات العسكرية والامنية في المحافظة وعلى راسهم اللواء الركن /عبد الكريم الصبري الوكيل لشؤون الدفاع والامن والعميد /منصور الاكحلي. مدير عام شرطة محافظة تعز . والعميد/عبدالعزيز المجيدي. اركان حرب المحور قائد اللواء 170دفاع جوي، والعميد / جمال الشميري. قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة، والعقيد/انيس الشميري نائب مدير عام شرطة تعز، والعقيد/محمد مهيوب الجندي قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق.