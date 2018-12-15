القيادة المحلية لانتقالي القطن تعقد اجتماعها الدوري وتدعم التواصل الجماهيري

الخليج 365 - حضرموت

أعلنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية القطن بمحافظة حضرموت أنها اختتمت السبت الاجتماع العام الثاني للقيادة المحلية.

وحسب بيان، فقد انعقد الاجتماع وبحضور طارق بن سلم عضو الجمعية الوطنية والأخوة اعضاء الهيئة التنفيذية بقيادة المحافظة محمد باتيس رئيس الادارة التنظيمية وعلي حمدون رئيس ادارة الشهداء والجرحى ومحمد محسن الكثيري

وفي الاجتماع الذي بدأ بايات من الذكر الحكيم وقف الحاضرون دقيقة حداد على ارواح الشهداء وقراءة الفاتحة وكذا على روح الفقيد يسلم عمرباقطيان عضو القيادة المحلية الذي وافاه الاجل الشهر المنصرم.

وفي كلمة الاستاذ/ محمد باتيس نقل من خلالها تحيات ومباركة رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الدكتور/ محمدجعفر بن الشيخ ابوبكر للقيادة المحلية بالقطن مثمنا الجهود التي تبذلها في تسيير عملها وتحسين العمل ...مشيرا بان المرحلة الراهنة تتطلب العمل المستمر والتكاتف بين الجميع وتفعيل العمل والنشاطات والفعاليات ..

واوضح باتيس : بان الايام القادم ستشهد تأهيل وتدريب رؤساء القيادات المحلية ورؤساء الادارات التخصصية لتحسين العمل التنظيمي والارتقاء به ...

مؤكدا في سياق حديثة : بتعزيز التواصل بين اعضاء القيادة في المديرية ورؤساء الادارات والاقسام المختصة بالمحافظة وبث روح العمل الجماعي والتنافسي والمبادرات الابداعية .... من جانبه اشاد الاستاذ / علي حمدون رئيس ادارة الشهداء والجرحى بتفاعل القيادة المحلية والعمل في حصر الشهداء والجرحى.

واوضح للحضور ماجاء في بيان المجلس الانتقالي بشان محادثات السويد الصادر اليوم السابع من الشهر الجاري الذي لاقى ارتياحا و تفاعلا من قبل اعضاء القيادة المحلية .... ورحب الاخ / محمدالحداد عضو قيادة المحافظة رئيس القيادة المحلية بالضيوف وجميع الحاضرين لتلبية الدعوة للاجتماع العام.

وعبر عن شكره وتقديره لرئيس و لقيادة المحافظة على اهتمامهم بالحضور ومتابعة النشاط والفعاليات عن قرب ...

مهنئا ومباركا باسمه وباسم الهيئة التنفيذية والقيادة المحلية بتعيين الدكتور محمدبن الشيخ ابوبكر رئيسا للقيادة المحلية بالمحافظة وانهم سيكونونةعونا وسندا له في تنفيذ المهام الموكله اليهم متمنيين له التوفيق والنجاح ...

والشكر موصول لسلفه الاستاذ نصيب العامري على ماقدمه من جهود خلال الفترة الماضية متمنيين له التوفيق في مهامة القادمة.... منوهاربان عقد الاجتماع باتي في اطار تعزيز البناء التنظيمي للقيادة ومزيد من التلاحم والتعاون والعمل المشترك وتفعيل دور الادارات التخصصيةللوصول لتحقيق اهداف الجماهير في المديرية.

واوعد بان الفترة القادمة ستشهد مزيد من التواصل والعمل الجماهيري ولقاءات بالمكونات السياسية المؤمنة باستعادة الدولة الجنوبية.

كما تلأ الشيخ / عبدالعزيز البكري نائب رئيس القيادة المحلية تقرير موجز عن ماتم عمله خلال الفترة الماضية واشار فيه الى نشاط وعمل القيادة والادارات التخصصية.

كمااشار عددمن الحاضرون حول عددمن الملاحظات والمقترحات الهادفه تحسين وتطوير عمل القيادة المحلية ونقل عضو الجمعية الوطنية الاستاذ طارق بن سلم تحيات اللواء الركن / احمدسعيدبن بريك رئيس الجمعية الوطنية وعددمن المقترحات واكد المتحدثون على اهمية وتعزيز التواصل بين الاعضاء والقيادات والجماهير والمكونات.