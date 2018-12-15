استشهاد قائد في المقاومة الوطنية متأثراً بجراحه في الحديدة.. صورة مع طارق صالح

الخليج 365 - الحديدة

أعلنت مصادر في قوات المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية استشهاد قائد بارز متأثراً بجراح أصيب بها خلال المعارك مع الميليشيات الإيرانية الحوثية في الحديدة.

وقال حامد غالب المقرب من طارق صالح بتغريدة مع الصورة تجمع الثلاثة "نعزي انفسنا باستشهاد البطل العقيدحسين ابو حوريه متأثرا بجراحه التي اصيب بها في معركة تحرير الحديدة".

وأضاف أن العقيد حسين قائد مكافحة الارهاب في عدن سابقا احد بطال انتفاضة ديسمبر ومن اول الملتحقين بحراس الجمهوريه شارك في تطهير مفرق البرح ومعسكر خالد والجاح واخيرا معركة تطهير مستشفى ٢٢ مايو".

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