شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تشهد حدثاً مناخياً خلال يومين وفلكي يمني يحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الفلكي أحمد محسن الجوبي، من حدث مناخي ستشهده اليمن من بعد منتصف الشهر الجاري وتحديداً يوم الأحد المقبل.

وقال الجوبي في منشور له على فيسبوك إن “موجة باردة ستبدأ من يوم الأحد 16 ديسمبر وحتى يوم السبت 22 ديسمبر”.

وأشار إلى أن “22 ديسمبر هو يوم وقوف الشمس الشتوي ومن بعد ذلك سيبدأ العواد”.

وكان الجوبي حذر من انخفاض مستمر في درجات الحرارة مصحوباً برياح باردة وذلك ابتداءً من 7 ديسمبر الجاري، مضيفاً أننا عشنا أجواء عشاء الصلم الباردة يوم الأحد 9 ديسمبر.

ومنذ بداية ديسمبر قال الجوبي إننا عشنا انخفاضا مستمرا في درجات الحرارة مصحوبا برياح باردة وذلك ابتداء من 1 ديسمبر 2018.