شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة .. الكائن الغريب الذي انتشر في «ساحل أبين» بعدن .. ولدغ العشرات من مرتاديه .. ومستشفيات المدينة تكتض بالمصابين .. والصحة تحذر ..«تفاصيل خطيرة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر طبي بغرفة العمليات التابعه لمكتب الصحة بالعاصمة المؤقتة عدن عن استقبال مستشفيات المدينة عدد من الحالات من مرتادي البحر بساحل ابين وهم يعانون من تحسس غريبة وحالات اغماء وضيق في التنفس.

واكد المصدر في تصريح صحفي أن عدد الحالات التي دخلت المستشفيات منذ يوم أمس بلغت وفق الارقام التقريبية الی «60» احدى الحالات توفت فيما استجابت بقية الحالات لعلاج التحسس.

وبين المصدر ان الحالات ناتجة عن تعرض المصابين لللدغ من كائن بحري غريب لونه يشبه الماء مائل الى الأزرق الفاتح .. مبينا أن حالات الاسعاف لا تزال تتوافد على المستشفيات.

وطالب المصدر مركز علوم البحار وصحة البيئة بالنزول الى الساحل لفحص الكائن البحري وتحديد نوعيته واماكن وازمنة تواجده.

وحذر المصدر مرتادي البحر في «ساحل ابين» بأخذ الحيطة والحذر في هذا الاثناء وعدم النزول الى الماء .. مؤكدا ان وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم وفريق طبي يتابعون الموضوع عن كثب ويعملون علی تقدير الحالات.

وذكر مصدر محلي كانت بدأت حالات الاصابة يوم امس بشكل محدود .. الا ان حافلة لطلاب قادمون من محافظة لحج وعائلات قاموا بإرتياد الساحل مما ادى الى اصابة عدد كبير منهم.

يذكر انه تم العثور علی الكائن البحري الصغير الذي يشبه بشكلة وحجمه قناديل البحر ملتصق في بعض اجساد الطلاب.