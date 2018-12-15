شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مسلح وتوتر أمني في ميتم بمحافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت عزلة ميتم التابعة لمحافظة إب اشتباكات مسلحة بين أفراد من الأمن يساندهم مشرف لجماعة الحوثي ومسلحيه وبين أفراد القيادي الحوثي إياد الأبيض.

وقالت مصادر خاصة أن نزاع نشب بين الطرفين بعد خروج حملة أمنية لاعتقال شقيق الشيخ سلطان عبده نعمان المتهم بقتل أحد المواطنين والذي ينتمي لأسرة بيت الجماعي نتيجة خلاف على قطعة أرض كما قالت المصادر، مما حدا بالجاني للإستعانة بالشيخ أياد الأبيض كما أوضحت المصادر نفسها.

وأفادت المصادر أن الشيخ إياد الأبيض تصدى للحملة وأطلق النار على الأطقم المتوجهة إلى المنطقة وأعطب إطارات بعضها ومقتل أحد أفراد المشرف الحوثي وإصابة أحد أفراد الأمن.

وأشارت المصادر أن المنطقة تشهد في الأثناء توترا أمنيا ملحوظا حيث تحيط بالمنطقة تعزيزات مسلحة أمنية مسنودة بأفراد تابعين لمشرف عزلة ميتم وأفراد تابعين لمدير مديرية ريف إب، كما ذكرت أن الشيخ أياد الأبيض قد حشد العديد من أفراده واحتمال انفجار الوضع في أي لحظة