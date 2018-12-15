شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من الديوان الملكي السعودي يتحدث عن «فوضى مرعبة» تنتظر اليمن ويفاجئ اليميين: «الإنقلاب على هادي شأن داخلي ونقبل بالحوثي حاكما وتدخلنا ليس تفضيلا للشرعية » والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال إعلامي سعودي مقرب من الديوان الملكي، السبت 15 ديسمبر/كانون الأول، ان «اتفاق السويد بين اليمنيين المتحاربين، خطوة كبيرة، لكن الشكوك أكبر حيال وفاء المتمردين الحوثيين به».

وأكد الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد في مقال له انه «ولولا أن قوات الحكومة اليمنية والتحالف وصلت إلى محيط الحديدة، الميناء والمدينة، ما سارع الحوثيون لتوقيع الاتفاق، والتنازل عن مطلبهم الرئيسي، حكم اليمن».

وأضاف متسائلا: «ما هي مبررات الحرب وتدخل السعودية وحليفاتها؟ مع أن الحرب منذ نحو أربع سنوات إلا أن الأكثرية لا تفهم دواعيها»، مؤكدا ان التدخل السعودي في اليمن «لم يأتِ لأن المملكة تفضل فريقاً سياسياً يمنياً على آخر».

وبين «الراشد» ان تدخل بلاده في اليمن بسبب «استيلاء جماعة تابعة لإيران على الحكم في انقلاب نقض كل التفاهمات التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية بعد ثورة الشارع اليمني».

وأضاف: «صراحة، حتى أن استيلاء الحوثي على حكم اليمن ذاته كان يمكن للسعودية أن تتعايش معه لولا أنه مشروع إيراني يستهدفها».

ومضى قائلا: «براغماتياً، قد ترى السعودية الانقلاب مشكلة داخلية، وعلاقة الرياض بالرئيس المعزول علي عبد الله صالح لم تكن عظيمة، فقد كانت لها خلافات معه، ورغم ذلك تعاملت مع حكومته لعقود. وكان بالإمكان أن يستمر الوضع بغض النظر عمن يحكم صنعاء من القوى المحلية».

وأشار الى ان «الخطر» يكمن في أن الحوثي «تنظيم ديني مسلح اخترعه النظام الإيراني، ويماثل «حزب الله» في لبنان. قام بإعداده وتدريبه منذ نحو عشرين عاماً ليكون شوكة في خاصرة السعودية، كما أسست إيران «حزب الله» للهيمنة على لبنان وضد إسرائيل لمصالحها ولا علاقة للأمر بفلسطين».

وأفاد الكاتب ان انسحاب التحالف من اليمن سيكون له تبعات «كارثية» حيث سيدخل اليمن في حرب أهلية أعظم، وسيصبح سوريا أخرى. سيفد إليه الآلاف من المقاتلين من إيران وباكستان ولبنان والعراق.

كما ستحول إيران اليمن إلى قاعدة أكبر لأسلحة الصواريخ الباليستية الموجهة لضرب مدن السعودية الرئيسية والخليج، وهو ما تفعله منذ عامين، حيث استهدفت جدة والطائف وكذلك الرياض عابرة مسافة 950 كلم، وصواريخ أقل بعداً على مدن الحدود السعودية الجنوبية مثل نجران وجيزان، في حال انسحب التحالف بحسب الراشد.

وتابع: «بخروج قوات التحالف، فإن السعودية أقل تضرراً من دول مثل دول أوروبا والولايات المتحدة من جراء الفوضى المُحتملة في حال انسحابها من اليمن».

وقال: «لا تزال المعارك في حرب اليمن أصغر حجماً، ومحصورة في مناطق معينة. وفي رأيي سيكون الخطر أعظم لو انسحبت قوات التحالف وتركت الميدان لليمنيين يصفون حساباتهم بين بعضهم، هنا ستكون الحرب القبلية أطول وأشرس، وستنخرط الدول المتنافسة في المنطقة لتمويلها».