شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية... في مقابلة تلفزيونية انتهت قبل قليل ..جباري يكشف عن اتصال تلفوني افشل مفاوضات السويد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار رئيس الجمهورية عضو الوفد المفاوض عبدالعزيز جباري عن تدخل شخصي من قبل زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي في نتائج مفاوضات السويد. وقال جباري في مقابلة تلفزيونية له اليوم على قناة اليمن الرسمية " انه كان قد تم التوافق بين وفدي الشرعية والانقلاب على معظم الملفات ومنها ملف تعز، لكن وفي الساعات الأخيرة أجرى الحوثي مكالمة هانفية بوفده أمرهم فيها بالتراجع عن التزاماتهم في هذا الملف تحديدا"

وأضاف حباري أن وفد الحوثي عقب الاتصال أبلغ المبعوث الأممي بأن ملف تعز سيؤجل النقاش فيه والاكتفاء بما تم الالتزام به في ملفي الأسرى والحديدة.

كما نفى جباري أية اتفاقات تقضي بدخول قوات أجنبية الى الحديدة. وقال أن الاتفاق ينص على أن تقوم لجنة أممية بالاشراف على الوضع. في الحديدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية... في مقابلة تلفزيونية انتهت قبل قليل ..جباري يكشف عن اتصال تلفوني افشل مفاوضات السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .