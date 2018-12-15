شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملك للتجاره والاستيراد تقدم عرضا لاحدث الاجهزة والمستلزمات الطبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت شركة الملك للتجاره والاستيراد احدى شركات مجموعة العالميه اليوم عرضا لاأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية وذلك بهدف اطلاع الحاضرين والمشاركين والذين يعتبرون النخبة من الكفاءات اليمنية وذوي الاختصاص باحدث التقنيات التي تقدمها الشركات العالميه التي تمثلها شركة الملك في اليمن والتي تحرص من خلال شراكتها مع المستشفيات والمراكز الطبية الى رفع جودة وكفائة الخدمات الطبية من خلال توفير احدث اجهزة المحاليل الطبية المتميزة لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال.

وفي مفتتح العرض الذي حضره مجموعة من مدارء وممثلو المستشفيات والمختبرات في اليمن رحب الاستاذ احمد عبدالملك الشيباني نائب مدير عام مجموعة العالميه بالحاضرين مستعرضا عددا من محطات التميز والمسيرة الحافلة بالنجاح لشركة العالميه ودورها الملموس في المساهمه المجتمعيه والقيام بواجبها الوطني للارتقاء بهذا الجانب والذي سيخدم المواطن اليمني .

وقال الشيباني ان شركة الملك والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال الاجهزة والمستلزمات الطبية حريصة على اقامة شراكة حقيقية مع المختبرات والمستشفيات لتقديم خدمة متميزة تحدث نقلة نوعية في العمل التشخيصي ومساعدة المؤسسات الطبية في الارتقاء وتقديم خدمات تشخيصية وطبية متميزة ومواكبة للعصر.

مشيرا الى ان شركة الملك قامت بتزويد عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية في اليمن بهذه الاجهزة وباسعار مناسبه الامر الذي احدث فرقا في العمل التشخيصي والصحي بشكل عام .



وقد قاما الدكتور نجيب الشرجبي والدكتورة نهى الهلالي بتقديم العرض الخاص بشركة HORIBA الفرنسيه والاجهزه التي تقدمها الشركة.



يذكر ان شركة الملك والتي تمثل عدد من الشركات العالمية ذات السمعة الرفيعة في مجال الاجهزة الطبية وخصوصا الاوربية تعتبر من اهم وابرز الشركات الرائدة في مجال الاجهزة والمستلزمات الطبية في اليمن.