علق الخبير العسكري خلفان الكعبي على التهديدات التي أطلقتها قيادات ميليشيات الحوثي ضد دول التحالف وقادتها مؤخرا.
وقال الكعبي في تغريدة بحسابه الشخصي مساء اليوم إن "الميليشيات الحوثية بعد ان تعهدت بالانسحاب من الحديدة ومينائها ، من المناسب ان لا يطلق قادتها المتهورين التهديدات ضد دول التحالف لانها تهديدات جوفاء".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك عليهم التسريع بالانسحاب من الحديدة وإلا فرجال المقاومة والتحالف جاهزين لطردهم ولا يمكن للوساطات منعهم".
شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يرد على التهديدات الحوثية: جوفاء وعليهم الانسحاب من الحديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .