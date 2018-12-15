خبير عسكري يرد على التهديدات الحوثية: جوفاء وعليهم الانسحاب من الحديدة

علق الخبير العسكري خلفان الكعبي على التهديدات التي أطلقتها قيادات ميليشيات الحوثي ضد دول التحالف وقادتها مؤخرا.

وقال الكعبي في تغريدة بحسابه الشخصي مساء اليوم إن "الميليشيات الحوثية بعد ان تعهدت بالانسحاب من الحديدة ومينائها ، من المناسب ان لا يطلق قادتها المتهورين التهديدات ضد دول التحالف لانها تهديدات جوفاء".

وأضاف أنه "بدلا من ذلك عليهم التسريع بالانسحاب من الحديدة وإلا فرجال المقاومة والتحالف جاهزين لطردهم ولا يمكن للوساطات منعهم".