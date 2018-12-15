شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تتوعد بغزو “الرياض وأبوظبي” عقب ساعات من اتفاق السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت جماعة الحوثي المسلحة، بغزو العاصمتين السعودية والإماراتية، بعد ساعات من إعلان اتفاق الأطراف اليمنية في السويد.

جاء ذلك في تعليق عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، على تغريدة للسفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، قال فيها إن الحوثيين قبلوا الإنسحاب من الحديدة نتيجة الضغط العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وقال “البخيتي” لا تستعجل، فكل ما يحصل مجرد مقدمات للفتح الكبير، وأقسم أن مسلحي جماعته سيتجولون قريبا في شوارع الرياض وأبو ظبي وشوارع القدس فاتحين.

وتوصل أطراف النزاع باليمن، الخميس، إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة، وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت المشاورات إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء، ويعد ذلك أول اتفاق ملموس بين الحكومة اليمنية والحوثيين خلال النزاع المستمر منذ حوالي 4 سنوات.