شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصعدون من خطابهم ضد التحالف يهددون بإسقاط الرياض وأبو ظبي عسكرياً والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هدد القيادي في مليشيا الحوثي محمد البخيتي، بالحرب على الرياض وأبوظبي، وإسقاطهما عسكريا، وذلك في معرض رد على تصريحات للسفير السعودي محمد آل جابر.
وقال البخيتي في منشور له : قسما بالذي رفع السماء بلا عمد إننا سنتجول في شوارع الرياض وابوظبي وشوارع القدس فاتحين .
جاء ذلك في رد على تغريدة للسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر قال فيها ان مليشيات الحوثي وافقت على الاتفاق بعد الضغط العسكري .
وكان وفد الحكومة اليمنية ووفد مليشيات الحوثي قد وقعا اتفاق للسلام بين الطرفين في محافظة الحديدة كما اتفقا حول اطلاق سراح الأسرى فيما أكد الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة .
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