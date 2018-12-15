مجلس النواب اليمني يعلق على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف الدعم للسعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء :

اعتبر مجلس النواب اليمني قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن وقف الدعم العسكري واللوجستي المقدم لدول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية, بأنه جاء متأخراً ، الا انه اشاد بهذا القرار الذي يأتي بعد أربع سنوات من الحرب الظالمة التي أُعلن عن تدشينها من العاصمة الأمريكية واشنطن هذه الحرب الاي أودت بحياة 85 ألف طفلا وشردت ملايين اليمنيين عن منازلهم وأصبح ما يقارب 14 مليون يمني في حافة المجاعة.

وقال البرلمان اليمني في بيانه الموجه الى مجلس الشيوخ : رغم تأخر القرار، إلا أنه كما يقول المثل السائد أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي بحسب البيان.

ودعا مجلس النواب اليمني، ممثلي الشعب الأمريكي في مجلس النواب الى حذو زملائهم في مجلس الشيوخ والانتصار لقيم العدالة والديمقراطية بالموافقة على مشروع القانون.