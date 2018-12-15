المهرة: ضبط ناقلة محملة بأسماك تم اصطيادها بشباك "الشرطوان" المحظورة

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية حصوين بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، اليوم السبت، ضبط ناقلة محملة بكميات كبيرة من الأسماك التي تم اصطيادها بطريقة عشوائية، وخطيرة على الكائنات البحرية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن مصدر مسؤول بإدارة أمن مديرية حصوين قوله، إن أفراد حاجز تفتيش الأنفاق ضبطوا الناقلة عقب إيقافها لاتخاذ الإجراءات الرسمية، وتبين أن سائق الناقلة لا يحمل تصريحاً رسمياً بمرور الناقلة والحمولة التي على متنها، وحينها شرع أفراد الأمن بتفتيش الناقلة بشكل دقيق وتبين لهم أن الناقلة محملة بكميات كبيرة من الأسماك تم اصطيادها بشكل مخالف للنظام والقانون.



وأوضح المصدر الأمني، أن حمولة الأسماك تمت عملية اصطيادها بواسطة شباك الشرطوان المحظورة من الاستخدام في صيد الأسماك، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لعملية الاصطياد، نظراً لخطورتها على الحياة البحرية والمخزون السمكي.

وأكد أنه تم تسليم الناقلة على الفور لإدارة الأمن والسلطة المحلية بمديرية حصوين لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وأشار إلى أن إحباط تمرير تلك الحمولة من الأسماك جاء بفضل ما يتمتع به أفراد الأمن من يقظة أمنية عالية، والتزامهم بتطبيق الإجراءات والآليات التي اتخذتها السلطة المحلية وإدارة الأمن بالمديرية وهيئة المصائد السمكية بمحافظة المهرة، بشأن منع صرف تصاريح للأسماك المصطادة بطرق مخالفة للقانون ومحاسبة وردع المخالفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الاصطياد العشوائي الجائر.



من جانبه أشاد مدير عام مديرية حصوين ياسر الأسد، بما حققه أفراد حاجز تفتيش الأنفاق من إنجاز أمني وعمل وطني يدل على يقظتهم الأمنية العالية في التصدي للمخالفين للأنظمة والقوانين.. مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الأخوة في الهيئة العامة للمصائد السمكية والإدارة العامة لشرطة محافظة المهرة بالأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يُذكر أن أفراد حاجز تفتيش الأنفاق نجحوا قبل أيام في ضبط عصابة سرقة مكونة من شخصين يحملان الجنسية الصومالية وبحوزتهما أموالاً مسروقة بالعملتين اليمنية والسعودية.

