خرائط حروب الشرق الأوسط يكشف الموقف العسكري في حرض وتقدم الشرعية

كشف حساب خرائط حروب الشرق الأوسط الذي يديره ضابط سابق في الجيش العراقي عن تفاصيل الموقف العسكري في حرض وتقدم قوات الجيش الوطني بدعم التحالف العربي بقيادة السعودية .
وقال الحساب في تغريدة مرفقة بالخاصة رصدها الخليج 365 مساء اليوم السبت، إنه محافظة حجة - حرض، الموقف والسيطرة على الارض بعد سيطرة القوات الشرعية اليوم 15-12-2018 على قرية العوجاء على اطراف مديرية مستباء.
وكانت قوات الجيش الوطني حققت تقدماً كبيراً في الشهور الأخيرة بمحافظة حجة والمناطق القريبة من الحدود مع السعودية.
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