الاشتباكات تتجدد في الحديدة مع استمرار الخروق الحوثية

كشفت مصادر محلية عن تجدد الاشتباكات بين قوات المقاومة المشتركة وبين ميليشيات الحوثي الايرانية في مدينة الحديدة مساء اليوم . وذكرت المصادر ان التجدد بوتيرة أعنف في حي 7 يوليو مع استمرار الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة . وكانت الاشتباكات تجددت في الساعات الماضية باكثر من منطقة في الحديدة مع هجمات حوثية تتحدى وقف إطلاق النار . وخصوصاً في مديرية الدريهمي التي نفذت فيها الميليشيات هجمات فاشلة .

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