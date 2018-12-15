شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد ومفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يهبطان الى هذا السعر (اخر تحديث) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هبط الدولار الأمريكي مساء اليوم السبت دون سقف الـ 500 ريال يمني، جراء تحسن ملحوظ لقيمة العملة الوطنية. أسعار الصرف مساء اليوم السبت: دولار أمريكي (بيع): 490 ريال سعودي (بيع): 130 دولار أمريكي (شراء): 503 ريال سعودي (شراء): 133

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد ومفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يهبطان الى هذا السعر (اخر تحديث) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .