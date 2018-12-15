زيارة تفقدية لتوزيع مساعدات مركز الملك سلمان لنازحي الحديدة بالضالع

أطلع محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، اليوم، ومعه وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني، على سير توزيع المواد الغذائية لنازحي الحديدة في الضالع البالغ عددهم نحو ألف و 500 أسرة نازحة.

وأعرب محافظ الضالع اللواء مقبل، عن امتنانه الكبير للجهود الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال تقديم العون الإغاثي بهدف التخفيف من معاناة النازحين من أبناء الحديدة بعدد من مناطق الضالع.

من جانبه أشار وكيل أول محافظة الحديدة القديمي، إلى أن المستفيدين من السلال الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان هم من شريحة الأسر النازحة من جحيم حرب ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، المتواجدين بعدد من مناطق الضالع شملت قعطبة ومريس وسناح ومدينة الضالع.

ولفت إلى مواصلة مركز الملك سلمان تقديم الدعم الإغاثي لنازحي الحديدة في محافظات عدن ولحج والضالع، معبراً عن شكره الجزيل لكافة الجهود المبذولة في سبيل تخفيف معاناة أهالي الحديدة الفارين من جحيم الحرب إلى قسوة النزوح.

فيما ذكر مدير مركز الملك سلمان بمكتب عدن الذيباني، أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للزيارات الميدانية التي قام بها مكتب مركز الملك سلمان بعدن إلى نقاط توزيع المساعدات الغذائية لنازحين الحديدة بعدن ولحج والضالع، للإشراف والإطلاع على توزيع الكمية المخصصة من المساعدات لنازحي الحديدة بالمحافظات الثلاث.