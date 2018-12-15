صحفي مصري يكشف شهادة يمني حاول الحوثي تجنيده وأصابه بالرصاص

كشف صحفي مصري شهادة يمني حاول الحوثي إجباره على الانضمام إلى جبهات الحرب للقتال تحت صفوف الميليشيات الحوثية وعندما رفض أطلقوا عليه النار.

وقال الصحفي المصري أحمد الاشقر مراسل قناة روسيا اليوم بتغريدة على حسابه الشخصي مساء اليوم "لقد افلتُ من الموت بمعجزة حين حاول ما يسمون مشرفون في صنعاء اجباري على المشاركة في الحرب منذ ٣ سنوات.

وأضاف أنه وحين هربت منهم لانهم لا يحاربون اصابوني بطلقة رصاص ".

وأشار الاشقر إلى أن الشهادة من "فتى يمني يحكي لنا رحلة السفر الى مصر مع اقرباء له و اصدقاء التقاهم بعد الوصول . الان على المقهى في القاهرة".